NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Huntington Bancshares angefallen

Bei einem frühen Investment in Huntington Bancshares-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Huntington Bancshares-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,31 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 65,317 Huntington Bancshares-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 781,84 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Papiers am 25.07.2023 auf 11,97 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,82 Prozent abgenommen.

Der Huntington Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 17,49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at