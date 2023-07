NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes IDEXX Laboratories-Investment eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IDEXX Laboratories-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit IDEXX Laboratories-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48,03 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in IDEXX Laboratories-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,822 IDEXX Laboratories-Aktien. Die gehaltenen IDEXX Laboratories-Papiere wären am 14.07.2023 11 179,39 USD wert, da der Schlussstand 536,89 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 017,94 Prozent gesteigert.

IDEXX Laboratories wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,52 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at