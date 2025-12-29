NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

IDEXX Laboratories Aktie
Am 29.12.2015 wurde das IDEXX Laboratories-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 74,30 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,459 IDEXX Laboratories-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.12.2025 9 266,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 688,48 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 826,62 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von IDEXX Laboratories belief sich jüngst auf 55,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
