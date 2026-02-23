NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in IDEXX Laboratories eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit IDEXX Laboratories-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die IDEXX Laboratories-Anteile bei 71,70 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das IDEXX Laboratories-Papier investiert hätte, hätte er nun 139,470 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des IDEXX Laboratories-Papiers auf 635,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88 655,51 USD wert. Das entspricht einem Plus von 786,56 Prozent.

Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 50,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at