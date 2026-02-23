IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Lohnende IDEXX Laboratories-Anlage?
|
23.02.2026 16:04:34
NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit IDEXX Laboratories-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die IDEXX Laboratories-Anteile bei 71,70 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das IDEXX Laboratories-Papier investiert hätte, hätte er nun 139,470 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des IDEXX Laboratories-Papiers auf 635,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88 655,51 USD wert. Das entspricht einem Plus von 786,56 Prozent.
Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 50,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IDEXX Laboratories
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.at)