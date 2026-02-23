IDEXX Laboratories Aktie

IDEXX Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende IDEXX Laboratories-Anlage? 23.02.2026 16:04:34

NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in IDEXX Laboratories eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit IDEXX Laboratories-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die IDEXX Laboratories-Anteile bei 71,70 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das IDEXX Laboratories-Papier investiert hätte, hätte er nun 139,470 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des IDEXX Laboratories-Papiers auf 635,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88 655,51 USD wert. Das entspricht einem Plus von 786,56 Prozent.

Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 50,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IDEXX Laboratories

mehr Nachrichten