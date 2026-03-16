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IDEXX Laboratories Aktie

IDEXX Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

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IDEXX Laboratories-Investition 16.03.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen IDEXX Laboratories-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das IDEXX Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 506,92 USD. Bei einem IDEXX Laboratories-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,727 IDEXX Laboratories-Aktien. Die gehaltenen IDEXX Laboratories-Anteile wären am 13.03.2026 11 319,73 USD wert, da der Schlussstand 573,82 USD betrug. Damit wäre die Investition um 13,20 Prozent gestiegen.

Insgesamt war IDEXX Laboratories zuletzt 45,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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