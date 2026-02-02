NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

IDEXX Laboratories Aktie
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem IDEXX Laboratories-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des IDEXX Laboratories-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 422,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 23,694 IDEXX Laboratories-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 670,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 885,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,86 Prozent erhöht.
Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
