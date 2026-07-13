IDEXX Laboratories Aktie

IDEXX Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
IDEXX Laboratories-Investment im Blick 13.07.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in IDEXX Laboratories-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der IDEXX Laboratories-Aktie statt. Der Schlusskurs des IDEXX Laboratories-Papiers betrug an diesem Tag 93,65 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das IDEXX Laboratories-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,678 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 017,83 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Papiers am 10.07.2026 auf 563,57 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 501,78 Prozent angewachsen.

Insgesamt war IDEXX Laboratories zuletzt 44,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IDEXX Laboratories

mehr Nachrichten