IDEXX Laboratories Aktie

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WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

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IDEXX Laboratories-Investment 10.08.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in IDEXX Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der IDEXX Laboratories-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die IDEXX Laboratories-Aktie an diesem Tag 109,89 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 91,000 IDEXX Laboratories-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 53 387,02 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Papiers am 07.08.2026 auf 586,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 433,87 Prozent gesteigert.

IDEXX Laboratories wurde am Markt mit 46,19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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