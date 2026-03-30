NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IDEXX Laboratories-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IDEXX Laboratories-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das IDEXX Laboratories-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 415,87 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,405 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.03.2026 1 342,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 558,32 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,25 Prozent zugenommen.

Insgesamt war IDEXX Laboratories zuletzt 44,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at