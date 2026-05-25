NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IDEXX Laboratories-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in IDEXX Laboratories eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

IDEXX Laboratories-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die IDEXX Laboratories-Anteile bei 501,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,199 IDEXX Laboratories-Aktien. Die gehaltenen IDEXX Laboratories-Anteile wären am 22.05.2026 111,52 USD wert, da der Schlussstand 559,37 USD betrug. Mit einer Performance von +11,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

IDEXX Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at