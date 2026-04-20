NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IDEXX Laboratories-Aktie gebracht.

Das IDEXX Laboratories-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die IDEXX Laboratories-Aktie an diesem Tag 80,99 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investierten, hätten nun 12,347 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des IDEXX Laboratories-Papiers auf 589,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 275,59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 627,56 Prozent.

Der Börsenwert von IDEXX Laboratories belief sich jüngst auf 46,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at