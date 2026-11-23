IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|IDEXX Laboratories-Performance im Blick
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das IDEXX Laboratories-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der IDEXX Laboratories-Aktie betrug an diesem Tag 619,98 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 16,130 IDEXX Laboratories-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 10 906,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 676,21 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,07 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für IDEXX Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 52,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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