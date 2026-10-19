IDEXX Laboratories Aktie

IDEXX Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables IDEXX Laboratories-Investment? 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen IDEXX Laboratories-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit IDEXX Laboratories-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 425,68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,235 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 560,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,64 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von IDEXX Laboratories belief sich zuletzt auf 44,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IDEXX Laboratories

mehr Nachrichten

Analysen zu IDEXX Laboratories

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IDEXX Laboratories 496,20 -0,42% IDEXX Laboratories

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen