IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Profitables IDEXX Laboratories-Investment?
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19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit IDEXX Laboratories-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 425,68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,235 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 560,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,64 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von IDEXX Laboratories belief sich zuletzt auf 44,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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