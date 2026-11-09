IDEXX Laboratories Aktie

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WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

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Performance unter der Lupe 09.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in IDEXX Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der IDEXX Laboratories-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das IDEXX Laboratories-Papier 708,45 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 0,141 IDEXX Laboratories-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen IDEXX Laboratories-Papiere wären am 06.11.2026 95,43 USD wert, da der Schlussstand 676,04 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,57 Prozent.

Zuletzt ergab sich für IDEXX Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 53,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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