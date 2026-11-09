IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Performance unter der Lupe
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der IDEXX Laboratories-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das IDEXX Laboratories-Papier 708,45 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 0,141 IDEXX Laboratories-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen IDEXX Laboratories-Papiere wären am 06.11.2026 95,43 USD wert, da der Schlussstand 676,04 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,57 Prozent.
Zuletzt ergab sich für IDEXX Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 53,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IDEXX Laboratories
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
02.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
02.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
02.11.26
|Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
02.11.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 am Montagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
02.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu IDEXX Laboratories
Aktien in diesem Artikel
|IDEXX Laboratories
|614,60
|1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.