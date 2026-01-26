IDEXX Laboratories Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEXX Laboratories-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 26.01.2016 wurde die IDEXX Laboratories-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65,79 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das IDEXX Laboratories-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,200 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 546,44 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Papiers am 23.01.2026 auf 693,85 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 954,64 Prozent angezogen.
Am Markt war IDEXX Laboratories jüngst 55,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
