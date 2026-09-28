IDEXX Laboratories Aktie

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WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

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IDEXX Laboratories-Anlage unter der Lupe 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen IDEXX Laboratories-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden IDEXX Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 626,85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,160 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 519,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,16 Prozent verringert.

Der IDEXX Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 40,85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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