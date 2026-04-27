NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in IDEXX Laboratories-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die IDEXX Laboratories-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 437,44 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,860 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 937,32 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Papiers am 24.04.2026 auf 565,93 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,37 Prozent angewachsen.

IDEXX Laboratories wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at