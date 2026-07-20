IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Lukrative IDEXX Laboratories-Anlage?
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20.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das IDEXX Laboratories-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 514,61 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 19,432 IDEXX Laboratories-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 17.07.2026 11 026,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 567,44 USD belief. Das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent.
Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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