IDEXX Laboratories Aktie

IDEXX Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

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Lukrative IDEXX Laboratories-Anlage? 20.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen IDEXX Laboratories-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das IDEXX Laboratories-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 514,61 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 19,432 IDEXX Laboratories-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 17.07.2026 11 026,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 567,44 USD belief. Das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent.

Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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