NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in IDEXX Laboratories-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das IDEXX Laboratories-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 616,15 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hat, hat nun 16,230 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 518,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 407,04 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,93 Prozent.

IDEXX Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at