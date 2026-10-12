IDEXX Laboratories Aktie

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WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

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Lohnendes IDEXX Laboratories-Investment? 12.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in IDEXX Laboratories-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das IDEXX Laboratories-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 616,15 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hat, hat nun 16,230 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 518,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 407,04 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,93 Prozent.

IDEXX Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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