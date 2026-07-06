NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine IDEXX Laboratories-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die IDEXX Laboratories-Aktie gebracht.

Am 06.07.2021 wurde die IDEXX Laboratories-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das IDEXX Laboratories-Papier bei 658,99 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,152 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IDEXX Laboratories-Aktie auf 557,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,64 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,36 Prozent verringert.

Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at