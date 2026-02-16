IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Lukrativer IMAX-Einstieg?
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das IMAX-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 344,828 IMAX-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.02.2026 12 441,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,08 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,41 Prozent zugenommen.
IMAX wurde am Markt mit 1,94 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMAX Corp.
Analysen zu IMAX Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IMAX Corp.
|30,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.