WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097

16.02.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IMAX-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das IMAX-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 344,828 IMAX-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.02.2026 12 441,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,08 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,41 Prozent zugenommen.

IMAX wurde am Markt mit 1,94 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

