Die IMAX-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,10 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,933 IMAX-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (46,13 USD), wäre das Investment nun 135,28 USD wert. Das entspricht einem Plus von 35,28 Prozent.

Jüngst verzeichnete IMAX eine Marktkapitalisierung von 2,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at