IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Rentables IMAX-Investment?
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16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 10 Jahren eingebracht
Am 16.03.2016 wurde das IMAX-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IMAX-Aktie bei 31,64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,161 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des IMAX-Papiers auf 38,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,42 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 120,42 USD entspricht einer Performance von +20,42 Prozent.
Alle IMAX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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