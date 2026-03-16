NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen IMAX-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 16.03.2016 wurde das IMAX-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IMAX-Aktie bei 31,64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,161 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des IMAX-Papiers auf 38,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,42 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 120,42 USD entspricht einer Performance von +20,42 Prozent.

Alle IMAX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at