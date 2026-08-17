NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IMAX gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das IMAX-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die IMAX-Anteile bei 19,08 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die IMAX-Aktie investierten, hätten nun 52,411 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 2 771,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52,88 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 177,15 Prozent erhöht.

Insgesamt war IMAX zuletzt 2,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at