IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|IMAX-Investmentbeispiel
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMAX-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 11.05.2016 wurden IMAX-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,86 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 304,321 IMAX-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 742,54 USD, da sich der Wert einer IMAX-Aktie am 08.05.2026 auf 35,30 USD belief. Mit einer Performance von +7,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war IMAX jüngst 1,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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