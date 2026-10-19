IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|IMAX-Anlage
|
19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMAX-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden IMAX-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des IMAX-Papiers betrug an diesem Tag 20,16 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das IMAX-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,603 IMAX-Anteilen. Die gehaltenen IMAX-Anteile wären am 16.10.2026 2 520,83 USD wert, da der Schlussstand 50,82 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +152,08 Prozent.
Der Börsenwert von IMAX belief sich zuletzt auf 2,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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