NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMAX-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IMAX gewesen.

Vor 5 Jahren wurden IMAX-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des IMAX-Papiers betrug an diesem Tag 20,16 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das IMAX-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,603 IMAX-Anteilen. Die gehaltenen IMAX-Anteile wären am 16.10.2026 2 520,83 USD wert, da der Schlussstand 50,82 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +152,08 Prozent.

Der Börsenwert von IMAX belief sich zuletzt auf 2,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at