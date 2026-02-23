IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Frühe Anlage
|
23.02.2026 16:04:34
NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMAX-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem IMAX-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 26,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,842 IMAX-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2026 auf 37,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +45,26 Prozent.
Zuletzt verbuchte IMAX einen Börsenwert von 2,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!