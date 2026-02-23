NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMAX-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem IMAX-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 26,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,842 IMAX-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2026 auf 37,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +45,26 Prozent.

Zuletzt verbuchte IMAX einen Börsenwert von 2,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at