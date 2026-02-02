NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMAX von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 02.02.2023 wurde die IMAX-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren IMAX-Anteile an diesem Tag 17,71 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das IMAX-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,647 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 34,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197,12 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 97,12 Prozent.

Am Markt war IMAX jüngst 1,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at