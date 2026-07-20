NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMAX von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in IMAX-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das IMAX-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die IMAX-Anteile bei 16,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,024 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 236,45 USD, da sich der Wert eines IMAX-Papiers am 17.07.2026 auf 39,25 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 136,45 Prozent erhöht.

IMAX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at