NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMAX-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in IMAX-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 29.06.2021 wurde das IMAX-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die IMAX-Anteile bei 21,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,671 IMAX-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (41,08 USD), wäre das Investment nun 191,87 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 91,87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für IMAX eine Börsenbewertung in Höhe von 2,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at