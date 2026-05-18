NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMAX-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IMAX-Aktie Anlegern gebracht.

Die IMAX-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das IMAX-Papier letztlich bei 27,23 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die IMAX-Aktie investiert hat, hat nun 3,672 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,36 USD, da sich der Wert eines IMAX-Papiers am 15.05.2026 auf 33,59 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,36 Prozent angezogen.

Alle IMAX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at