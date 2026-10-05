IMAX Aktie

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WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097

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Lukratives IMAX-Investment? 05.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMAX-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in IMAX eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das IMAX-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die IMAX-Aktie 33,70 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die IMAX-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 296,736 IMAX-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 643,92 USD, da sich der Wert eines IMAX-Papiers am 02.10.2026 auf 52,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,44 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von IMAX belief sich zuletzt auf 2,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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