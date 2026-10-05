IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Lukratives IMAX-Investment?
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMAX-Investment von vor einem Jahr verdient
Das IMAX-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die IMAX-Aktie 33,70 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die IMAX-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 296,736 IMAX-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 643,92 USD, da sich der Wert eines IMAX-Papiers am 02.10.2026 auf 52,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,44 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von IMAX belief sich zuletzt auf 2,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMAX Corp.
Analysen zu IMAX Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IMAX Corp.
|46,40
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.