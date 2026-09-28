NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMAX von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IMAX-Aktie Anlegern gebracht.

Das IMAX-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen IMAX-Anteile an diesem Tag bei 29,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,014 IMAX-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 56,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 906,46 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 90,65 Prozent angezogen.

IMAX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at