IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|IMAX-Investment im Blick
|
16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMAX von vor 5 Jahren verdient
Am 16.11.2021 wurde das IMAX-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19,96 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 501,002 IMAX-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 48,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 193,39 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +141,93 Prozent.
IMAX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,66 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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