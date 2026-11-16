NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMAX von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren IMAX-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.11.2021 wurde das IMAX-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19,96 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 501,002 IMAX-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 48,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 193,39 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +141,93 Prozent.

IMAX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at