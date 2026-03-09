Independent Bank Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Independent Bank-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 45,47 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,199 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 169,80 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 06.03.2026 auf 77,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,80 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 3,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
