NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 29.04.2016 wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Independent Bank-Papier bei 15,15 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Independent Bank-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 660,066 Independent Bank-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 34,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 561,06 USD wert. Damit wäre die Investition 125,61 Prozent mehr wert.

Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 688,97 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at