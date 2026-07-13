Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Profitable Independent Bank-Investition?
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13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Independent Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Independent Bank-Anteile bei 49,84 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hat, hat nun 2,006 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Independent Bank-Aktie auf 83,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167,96 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 67,96 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Independent Bank eine Marktkapitalisierung von 4,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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