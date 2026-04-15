Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Profitabler Independent Bank-Einstieg?
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15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Independent Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Independent Bank-Anteile bei 16,98 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 5,889 Independent Bank-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 204,59 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 14.04.2026 auf 34,74 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +104,59 Prozent.
Insgesamt war Independent Bank zuletzt 716,27 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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