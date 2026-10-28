NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Independent Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,92 USD wert. Bei einem Independent Bank-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,854 Independent Bank-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 962,47 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 27.10.2026 auf 37,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 96,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Independent Bank belief sich zuletzt auf 825,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at