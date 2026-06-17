NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Independent Bank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Independent Bank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 22,01 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hat, hat nun 4,543 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Independent Bank-Aktie auf 34,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 57,66 Prozent vermehrt.

Independent Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 712,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at