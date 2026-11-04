NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Independent Bank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Independent Bank-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 23,27 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 429,738 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 762,78 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 03.11.2026 auf 36,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,63 Prozent gesteigert.

Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 825,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at