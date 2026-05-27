Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Independent Bank-Investment
|
27.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Independent Bank-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Independent Bank-Aktie bei 14,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,671 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Independent Bank-Aktie auf 34,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 229,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 129,22 Prozent vermehrt.
Independent Bank wurde am Markt mit 698,07 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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