Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Lukratives Independent Bank-Investment?
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05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Independent Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 20,90 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 47,847 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 38,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 839,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83,97 Prozent erhöht.
Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 793,00 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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