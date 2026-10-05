Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Lukrative Independent Bank-Investition?
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05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Independent Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Independent Bank-Papier bei 48,56 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,059 Independent Bank-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 164,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,06 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +64,87 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 3,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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