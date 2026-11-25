Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Independent Bank-Performance
|
25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Independent Bank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Independent Bank-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Independent Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 464,900 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 35,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 443,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,44 Prozent gesteigert.
Independent Bank war somit zuletzt am Markt 779,73 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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