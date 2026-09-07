NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Independent Bank-Aktie bei 53,75 USD. Bei einem Independent Bank-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 186,047 Independent Bank-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 15 609,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83,90 USD belief. Mit einer Performance von +56,09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,97 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at