NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,18 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hat, hat nun 33,135 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 33,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 120,94 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 12,09 Prozent gleich.

Der Independent Bank-Wert an der Börse wurde auf 694,47 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at