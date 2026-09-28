Independent Bank Aktie

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WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

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Langfristige Investition 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Independent Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Independent Bank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 140,865 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 11 438,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81,20 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,38 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Independent Bank eine Marktkapitalisierung von 3,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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