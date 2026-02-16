NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr eingefahren

Independent Bank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 68,53 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,459 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 122,11 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 13.02.2026 auf 83,68 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 22,11 Prozent gleich.

Independent Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at