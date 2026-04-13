Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Profitable Independent Bank-Investition?
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13.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr eingefahren
Am 13.04.2025 wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Independent Bank-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 53,62 USD. Bei einem Independent Bank-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 186,498 Independent Bank-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 848,94 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 10.04.2026 auf 79,62 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +48,49 Prozent.
Der Independent Bank-Wert an der Börse wurde auf 3,90 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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